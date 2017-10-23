На Тернопільщині внаслідок пожежі на елеваторі знищено 3 тонни соняшника

На Тернопільщині внаслідок пожежі на елеваторі знищено 3 т соняшника. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 22 жовтня о 22.36 в с. Білобожниця Чортківського району виникла в зерносушці із соняшником.

Вогнем знищено близько 3 т соняшника, пошкоджено 1 шахту зерносушарки ДСП-50 та стрічку транспортера. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини управління.

Під час гасіння врятовано зерносушарку та близько 25 т насіння соняшника.