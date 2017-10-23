На Тернопільщині затримали чоловіка, який заради жарту повідомив про "замінування" станції швидкої допомоги
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).
На Тернопільщині затримали чоловіка, який заради жарту повідомив про «замінування» станції швидкої допомоги у Теребовлі.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 22 жовтня о 20.45 невідомий зателефонував на лінію "103" і заявив, що в приміщенні знаходиться небезпечний предмет.
На будь-які запитання чоловік відповідати відмовився. Проте через декілька хвилин перетелефонував, залишив номер свого мобільного і сказав з ним зв'язатися для отримання деталей про міну.
На місце інциденту одразу виїхали правоохоронці та рятувальні служби. З приміщення евакуювали персонал, а також вимкнули світло та газ. Будівлю оглянули експерти-вибухотехніки й кінологи. Жодного вибухового пристрою вони не виявили. Та коли рятувальники почали збирати обладнання, невідомий подзвонив ще раз і сказав, щоб шукали краще.
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Паралельно з пошуками вибухо-небезпечного предмета працівники поліції встановлювали особу додзвонювача. Ним виявився житель села Перемилів Гусятинського району 1989 року народження, який вже раніше здійснював аналогічний неправдивий дзвінок з інформацією про замінування.
Врешті його затримали. Він у скоєному зізнався, пояснивши, що хотів пожартувати. Наразі його психічно-емоційний стан перевіряють медики.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.