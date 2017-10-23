На Тернопільщині затримали чоловіка, який заради жарту повідомив про «замінування» станції швидкої допомоги у Теребовлі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 22 жовтня о 20.45 невідомий зателефонував на лінію "103" і заявив, що в приміщенні знаходиться небезпечний предмет.

На будь-які запитання чоловік відповідати відмовився. Проте через декілька хвилин перетелефонував, залишив номер свого мобільного і сказав з ним зв'язатися для отримання деталей про міну.

На місце інциденту одразу виїхали правоохоронці та рятувальні служби. З приміщення евакуювали персонал, а також вимкнули світло та газ. Будівлю оглянули експерти-вибухотехніки й кінологи. Жодного вибухового пристрою вони не виявили. Та коли рятувальники почали збирати обладнання, невідомий подзвонив ще раз і сказав, щоб шукали краще.

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Паралельно з пошуками вибухо-небезпечного предмета працівники поліції встановлювали особу додзвонювача. Ним виявився житель села Перемилів Гусятинського району 1989 року народження, який вже раніше здійснював аналогічний неправдивий дзвінок з інформацією про замінування.

Врешті його затримали. Він у скоєному зізнався, пояснивши, що хотів пожартувати. Наразі його психічно-емоційний стан перевіряють медики.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.