У Тернополі викрили сутенерку та чотирьох повій. Як повідомив УНІАН керівник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, ГУНП області Олександр Буняк, документувати факти сутенерства та заняття проституцією оперативники почали ще у квітні цього року. Впродовж кількох місяців вони збирали докази, встановлювали осіб та причетність кожного до секс-індустрії.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що організувала бізнес 26-річна мати-одиначка з Тернопільщини. Її подруга разом з нею виконувала функції адміністратора, а товариш допомагав з транспортом та розвезенням по місцях зустрічі.

Дівчат з Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 25 до 30 років, які працювали за викликом, жінка знайшла через інтернет. Винайняла їм житло у Тернополі.

Клієнтів шукали через оголошення, розміщені в соцмережах та на сайтах. Зустрічі організовувалив готелях, саунах, в орендованих квартирах. Година послуг повії вартувала 1,2 тис. грн.

Частину зароблених грошей дівчата віддавали адміністраторам та таксисту.

«Виконавиці послуг – малозабезпечені жінки. Двоє з них одружені, мають дітей. Родинам казали, що їздять до Тернополя доглядати за людьми похилого віку», – розповів Буняк.

Дівчат затримали в одному з готелів обласного центру після проведення оперативної закупівлі сексуальних послуг. У помешканні сутенерів під час обшуку вилучено комп’ютерну техніку, з якої подавалися оголошення, мобільні телефони, записники з клієнтами, а також мічені гроші.

Сутенерці інкримінують ст. 303 ч. 2 ККУ (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Вирішується про оголошення підозри та запобіжний захід щодо її спільників. На виконавиць послуг складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 181 КУпАП (заняття проституцією).