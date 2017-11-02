У Тернополі рятувальники майже три години гасили пожежу на складі (фото)

У Тернополі рятувальники майже 3 години гасили пожежу на складі. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 1 листопада о 21.16 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вул. Гайовій.

На місце події прибув черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у складі 4-ох чоловік. Вони встановили, що горять складські приміщення, розташовані на 2-му поверсі загальною площею 240 м кв.

На допомогу направили бійців 2-ох відділень 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та черговий караул 3-ї ДПРЧ Управління.

О 21:25 до місця події направлено автодрабину.

О 22.21 вогнеборці загорання локалізували, а о 00.04 – повністю ліквідували.

Вогнем знищено дерев’яне перекриття, покрівлю, вікна, двері та речі виробничого вжитку.

Недопущено розповсюдження пожежі на склад металообробки, площа якого складає 308 м кв та на перший поверх приміщення.

Складність гасіння пожежі полягала у відсутності на об'єкті зовнішніх джерел водопостачання поруч. Тому для організації безперебійної подачі води до місця події довелося прокласти магістральні рукавні лінії від гідранту, що знаходився за 300 метрів від об'єкту.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.

На місці події працювали 7 одиниць техніки та 22 чоловік особового складу, фахівці оперативно-координаційного центру та оперативна група Тернопільського районного відділу Управління.