На Тернопільщині очікують виробити 200 тисяч тонн цукру, що в 5 разів перевищує потреби області

На Тернопільщині очікують виробити 200 тис. т цукру, що в 5 разів перевищує потреби області. Як повідомили УНІАН в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністраці, цього року в області працюють чотири цукрових заводи – Хоростківський, Козівський, Збаразький та Чортківський. Перероблятимуть вони буряки до грудня.

Наразі в області цукровий буряк зібрали на площі 16 тис. га (57% до посіяних площ). Накопано майже 900 тис. тонн буряків. Середня урожайність цукристих становить більше 556 ц/га, що майже на 150 ц/га більше, ніж це було у 2016 році.

Читайте такожЦьогоріч на Тернопільщині працюватиме 4 цукрових заводи

Сільськогосподарські підприємства Борщівського, Тернопільського та Бережанського районів зібрали понад 80% посіяних площ цукрових буряків. Гірша ситуація у Заліщицькому – (9,2%), Кременецькому – 15,5% та Шумському районах –19,3%.

Сільськогосподарські підприємства Гусятинського та Тернопільського районів з кожного гектара накопали по 600 центнерів цукрових буряків, 590 ц/га – Чортківського району, 562,8 ц/га – Теребовлянського району. Разом з тим сільгосппідприємствами Бережанського, Підгаєцького та Шумського районів кожен гектар цукрових буряків дає по 450 центнерів.

Загалом, в області очікують виробити 200 тисяч тонн цукру при потребі області 40 тисяч тонн.