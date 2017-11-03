На Тернопільщині в одному з сіл в двох жінок викрали цінностей на 88 тисяч гривень

На Тернопільщині в одному з сіл в двох жінок викрали цінностей на 88 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, впродовж доби постраждали одразу двоє жительок села Колодно Збаразького району.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетні троє смуглявих жінок не слов’янської зовнішності. Вони ходили від хати до хати під приводом купівлі постільної білизни.

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Натрапивши не будинок, в якому нікого не було, зловмисниці потрапили в середину, підібравши ключ від вхідних дверей. Обшукавши будинок вони знайшли сховок господарки, з якого вкрали 1 тис. грн, 100 доларів та золоті вироби.

Також обікрали 45-річну жінку, яка поралася на городі. Повернувшись до оселі жителька села виявила, що у неї вкрали 100 грн, 50 євро та золоті вироби. Завдані збитки вона оцінила в 50 тис. грн.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).