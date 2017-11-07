Поліцейські затримали тернополянина, який прямо в райвідділі поліції намагався дати слідчому 20 тисяч гривень хабара

Поліцейські затримали тернополянина, який в райвідділі поліції намагався дати слідчому 20 тис. грн хабара. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мешканець обласного центру прийшов у приміщення Тернопільського відділу поліції і повідомив чергового, що хоче потрапити на прийом до когось із керівників слідчого відділу.

Чоловіка скерували до виконуючого на той момент обов’язки начальника слідчого відділу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області. Уже будучи в кабінеті чоловік почав просити про призначення компетентного слідчого для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та вести подальший особистий контроль за ходом слідства. За це відвідувач пропонував 20 тис. грн.

Працівник органів внутрішніх справ повідомив про факт дачі неправомірної вигоди керівника обласного управління поліції.

Щодо тернополянина відкрито кримінальне провадження за ст. 369 ч. 1 ККУ (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі.