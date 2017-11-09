На Тернопільщині водій смертельно травмував пішохода. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванаць близько 19.30.

Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий - житель Скалата, 1992 року народження.

За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.

Водій іномарки на момент ДТП був тверезий.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил ПДР).