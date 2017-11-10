На Тернопільщині за 10 місяців 2017 року учасники АТО отримали у власність 2 тис. 72 ділянки площею 1,732 тис. га
Ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства та індивідуального садівництва.
На Тернопільщині за 10 місяців 2017 року учасники АТО оформили дозволи на розроблення проектів землеустрою на 1 тис. 703 земельні ділянки державної власності загальною площею 1 тис. 216 гектарів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва.
Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області передано у власність 2 тис. 72 ділянки площею 1 тис. 732 гектари. Найбільшу кількість земельних ділянок за цей період передали у власність військовим на території Тернопільської міської ради (724 ділянки площею 44 га), Тернопільського (174 ділянки площею 45 га) та Борщівського (169 ділянок площею 157 га) районів Тернопільської області.
Усього з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону із заявами про надання земельних ділянок у власність звернулись 8 тис. 849 військовослужбовців.
За результатами розгляду заяв військовим надано 6 тис. 81 дозвіл на розроблення проектів землеустрою для відведення 6 тис.855 земельних ділянок загальною площею 4 тис. 332 га. Передано у власність 4 тис. 973 ділянки загальною площею 3 тис. 73 га.