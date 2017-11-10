На Тернопільщині за 10 місяців 2017 року учасники АТО отримали у власність 2 тис. 72 ділянки площею 1,732 тис. га

На Тернопільщині за 10 місяців 2017 року учасники АТО оформили дозволи на розроблення проектів землеустрою на 1 тис. 703 земельні ділянки державної власності загальною площею 1 тис. 216 гектарів. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва.

Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області передано у власність 2 тис. 72 ділянки площею 1 тис. 732 гектари. Найбільшу кількість земельних ділянок за цей період передали у власність військовим на території Тернопільської міської ради (724 ділянки площею 44 га), Тернопільського (174 ділянки площею 45 га) та Борщівського (169 ділянок площею 157 га) районів Тернопільської області.

Усього з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону із заявами про надання земельних ділянок у власність звернулись 8 тис. 849 військовослужбовців.

За результатами розгляду заяв військовим надано 6 тис. 81 дозвіл на розроблення проектів землеустрою для відведення 6 тис.855 земельних ділянок загальною площею 4 тис. 332 га. Передано у власність 4 тис. 973 ділянки загальною площею 3 тис. 73 га.