На Тернопільщині виявили чотири 100-кілограмові фугасні авіабомби часів Другої світової війни

У Тернопільській області 13 листопада виявили чотири 100-кілограмові фугасні авіабомби часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, бомби вивили у селі Великі Бірки Тернопільського району.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області вилучили та небезпечні знахідки.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2015 року шукачі кольорових металів на смітнику у Великих Бірках натрапили на фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Всього з 20 квітня 2015 по 1 листопада 2017 року працівниками Служби порятунку обстежено 1,1 га території, виявлено 263 вибухонебезпечних предметів, зокрема одну 250-кілограмову фугасну авіабомбу, 152 ФАБ-100, 41 запалювальну бомба вагою 100 та три вагою 2,5 кг.