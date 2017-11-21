На Тернопільщині 51-річний чоловік викрав з помешкання своєї знайомої 28 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою в поліцію звернулася 53-річна жителька Чортківськогорайону, яка розповіла, що виявила відсутність у своєму сховку з заощадженнями 10 тис. грн, 400 американських доларів та 200 євро.

Як встановили оперативники, до злочину причетний приятель заявниці. Чоловік прийшов в гості, а поки жінка готувала на кухні, він обнишпорив кімнату та знайшов сховок потерпілої, вміст якої поцупив.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).