Підприємці Тернопільщини зможуть отримати кредити від польського ПАТ "Банк Охорони Середовища" на вигідних умовах

Підприємці Тернопільщині зможуть отримати кредити від польського ПАТ «Банк Охорони Середовища» на вигідних умовах. Як повідомив сьогодні під час прес-конференції голова ТОДА Степан Барна, з керівництвом банку досягнуто домовленостей про те, що підприємці області, які будуть залучені до спільних польсько-українських товариств, зможуть отримувати кредити в рази дешевші, ніж в Україні.

«Мова орієнтовно про 3%. Це не 12%, як у нас. Наразі Тернопільщина – єдина область в Україні, яка досягла такої домовленості з БОС. Це свідчить про створення належного ділового клімату. Водночас дана домовленість є стимулом як для польського, так і місцевого бізнесу щодо реалізації успішних проектів», – сказав Барна.

За словами заступника голови ТОДА Олега Валова, БОС визначив для себе головним пріоритетом кредитування комерційних і соціальних проектів в Україні.

«На 2018 рік на ці цілі банк закладає 12 млрд злотих. Тернопільщина – наразі єдина і в будь-якому разі перша в черзі на ці кошти. Ми пропонуємо корпоративним клієнтам банку проекти в сільському господарстві та промисловості. Наразі польська сторона визначається з цікавими для них напрямками, після чого перейдемо до конкретних проектів», – повідомив Валов.