Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів позитивно оцінив якість ремонту дороги Тернопіль–Львів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він, перебуваючи на Тернопільщині в рамках робочого візиту.

На місці проведення ремонтних робіт його зустріли голова ТОДА Степан Барна і перший заступник голови ОДА Іван Крисак. Вони разом з начальником служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богданом Юликом показали Міністрові карту основних магістралей області, на яких здійснюється ремонт.

Водночас Кубів поспілкувався з водіями на автозаправці, поцікавившись їхніми враженнями від відремонтованої ділянки.

За словами Кубіва, ремонт дороги Н-02 Тернопіль–Львів проводиться якісно та відповідально. Також він наголосив на важливості ремонту доріг і зазначив, що уряд заклав до бюджету на 2018 рік 42,8 млрд грн, щоб продовжити ремонтні роботи на дорогах України.

На капітальний ремонт ділянки дороги Н-02 Тернопіль–Львів, протяжністю 39 км, виділено 302 млн грн. Також роботи проводилися за рахунок коштів, отриманих від впровадження митного експерименту.