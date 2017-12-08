ПАТ "Тернопільський кар’єр" відкрило завод із дроблення каменю вартістю 27 мільйонів гривень

ПАТ «Тернопільський кар’єр» у селі Максимівка Збаразького району відкрило завод із дроблення каменю вартістю 27 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, завод є одним із найбільших в Україні, його продуктивність складає понад 5 тис. т готової продукції в добу.

У будівництво заводу акціонери вклали понад 27 млн грн, ще 20 млн грн було скеровано на придбання техніки. Працевлаштовано 50 робітників.

Участь у відкритті заводу взяли заступник голови – керівник апарату Тернопільської облдержадміністрації Ігор Вонс, голова Збаразької РДА Анатолій Качка та керівництво кар’єру.

Вонс зауважив, що це вже дурге підприємство, яке впродовж останнього часу відкривається на Збаражчині.

«Спершу відкрили Збаразький горілчаний завод, тепер – завод із дроблення каменю на території ПАТ «Тернопільський кар’єр», яке є лідером гірничо-видобувної промисловості Тернопільської області. Я бачу впевнені кроки підприємства до розширення, до модернізації, до бажання нарощувати свої потужності, а це не може залишатися поза увагою. Підприємства, які готові працювати в правовому полі, які готові створювати нові робочі місця і сумлінно сплачувати податки, завжди будуть користуватися підтримкою влади», – сказав під час виступу Вонс.

Він додав, що тільки за січень-жовтень 2017 року в область було залучено 4,4 млрд грн капітальних інвестицій. За цим показником Тернопільщина вийшла на друге місце в Україні.

«Це свідчить про те, що бізнес готовий інвестувати в нашу область. Сьогодні вкладаються гроші, а завтра – це нові робочі місця та наповнення бюджетів, за рахунок яких вже органи місцевого самоврядування зможуть працювати над покращенням інфраструктури, освіти, медицини тощо. Оце і є результатом взаємодії влади і бізнесу», – підкреслив Вонс.