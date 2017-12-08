Тернопільська облрада затвердила повноваження нового 22-річного депутата Василя Чашки.

Як передає кореспондент УНІАН, Чашка став депутатом від ВО «Свобода», оскільки депутат від цієї політичної сили Наталія Турецька склала свої повноваження депутата обласної ради.

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Зробила це у зв’язку з тим, що набула повноваження депутата Тернопільської міської ради після того, як у серпні загинув депутат міської ради, керівник міської організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Оскільки Чашка був наступним у списку ВО «Свободи», сьогодні на сесії представник обласної ТВК оприлюднила рішення виборчої комісії, після чого повноваження нового депутата своїм рішенням визнав депутатський корпус облради.