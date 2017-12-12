Голова ТОДА дав завдання об’єднаним громадам прискорити роботи, щоб до кінця року завершити реалізацію проектів

Голова ТОДА Степан Барна дав завдання керівникам об’єднаних територіальних громад прискорити роботи та до кінця року завершити реалізацію проектів, що фінансуються за кошти субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час наради він зауважив, що завантаженість казначейської мережі у кінці бюджетного року завжди підвищена, тому усі оплати за виконанні роботи необхідно провести завчасно.

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«У зв’язку з наближенням завершення бюджетного року необхідно максимально ефективно освоїти виділені державою кошти, а це 115,5 млн грн для 36 об’єднаних територіальних громад області. У більшості із 118 запланованих об'єктів будівництва роботи практично виконі, відтак необхідно оформити відповідні акти та провести фінансування», – наголосив Барна.

Він додав, що за рахунок зекономлених під час будівництва коштів громади можуть здійснити придбання техніки для комунальних підприємств та розробку проектної документації на проекти 2018 року.

«Усі видатки необхідно провести максимально оперативно, і це спільна відповідальність перед громадянами як органів виконавчої влади, так і місцевого самоврядування краю», – підкерслив керівник області.

З метою ефективного використання коштів, облдержадміністрацією підготовлено та надано позитивні висновки стосовно 188 проектних заявках, які відповідають напрямкам використання субвенції, на проекти вартістю 131,753 млн грн, з яких 115,239 млн грн – кошти субвенції, що складає 99,78 % від загальнообласного обсягу.

За оперативною інформацією, комісією при Мінрегіоні розглянуто та погоджено можливість реалізації 177 проектів вартістю 131,327 млн грн, у тому числі 114,813 млн грн за рахунок субвенції, що складає 99,41 % від загального обсягу.

Відповідно до календарного плану на казначейські рахунки надійшло 100% субвенційних коштів.

Загалом у поточному році об'єднаними територіальними громадами області передбачається реалізувати 177 інфраструктурних проектів. На даний час практично завершили роботи та освоєння субвенції Новосільська сільська рада Підволочиського району, Гримайлівська селищна рада Гусятинського району, Заводська селищна рада Чортківського району, Трибухівська сільська рада Бучацького району. Завершують освоєння виділених коштів Великогаївська сільська рада Тернопільського району – 75%, Коропецька селищна рада Монастириського району – 78 %, Новосільська сільська рада Підволочиського району – 72%, Шумська міська рада Шумського району – 78%.

У той же час згідно даних Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, ще не здійснили видатки за рахунок субвенції Лопушненська сільська рада Кременецького району, Озерянська сільська рада Борщівського району, Почаївська міська рада Кременецького району.