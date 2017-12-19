У Тернополі затримали 22-річного нелегала зі зброєю.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, автомобіль ВАЗ, у якого не горіли задні габаритні вогні, інспектори зупинили близько 4 год ранку.

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Коли інспектор підійшов перевірити документи, пасажир різко почав щось ховати, при цьому поліцейський побачив рукоятку предмета схожого на пістолет.

На місце події інспектори викликали слідчих. На водія патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Згодом встановили, що 22-річний пасажир транспортного засобу перебуває на території України нелегально. Про дану особу патрульні повідомили міграційну службу.