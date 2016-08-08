У Тернополі нелегал покусав поліцейського

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку в одній з квартир по вул. Тролейбусній.

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На місці події поліцейські виявили громадянина Руанди з травмами голови. Потерпілий повідомив, що його побив громадянин Нігерії, який перед приїздом поліцейських пішов з квартири. Невдовзі правоохоронці знайшли чоловіка. Помітивши патрульних, іноземець спробував втекти, та правоохоронцям вдалося наздогнати його. Втікач поводився неадекватно й агресивно. Коли на нього надягали кайданки, нігерієць вкусив поліцейського.

Чоловіка затримали. Виявилося, що він уже шість років перебуває на території України незаконно.

Іноземцеві повідомили про підозру в порушенні ч. 2 ст. 345 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той же строк.