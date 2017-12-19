Тернопільщина отримала 75 мільйонів для компенсації людям зекономлених субсидій

Тернопільщина отримала 75 мільйонів гривень для компенсації людям зекономлених субсидій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, загалом в області компенсацію за економію субсидії отримають 113 тис. 722 родини.

«На всі родини, які звернулися до місцевих управлінь соціального захисту населення із заявою щодо виплати невикористаних сум субсидій, лише на нашу область держава виділила понад 75 млн грн гривень. Ці кошти вже надійшли на рахунки відповідни установ. Жителі області вже отримують до 700 грн зекономлених субсидій. Кошти зарахують на банківську картку отримувача, їх також можна буде отримати у поштовому відділенні зв'язку або ж самому забрати на пошті», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

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Він висловив переконання, що такий крок дозволить ощадливіше ставитися до використання електроенергії та газу.

«Необхідність переходу від застарілої і неефективної моделі надання субсидій до їх монетизації й адресності назрівала вже давно. Насамперед тому, що саме монетизація є передумовою ощадливості, якої всі ми прагнемо. Насправді монетизація – це серйозна, навіть революційна зміна, яка є першим і важливим кроком комплексного реформування всієї системи розрахунків за житлово-комунальні послуги. Саме тому, монетизація створить стимули економити енергоресурси та дасть інструмент для термомодернізаії своєї будівлі. А відтак, дозволить зменшити суми в платіжках, осучаснити свій дім, покращити комфорт свого житла і підвищити його ринкову вартість», – підкреслив голова ОДА.