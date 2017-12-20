У Тернополі діти бійців АТО отримали подарунки від української діаспори (фото)

У Тернополі 264 дитини бійців АТО отримали подарунки від української діаспори та солодкі гостинці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, благодійна акція «Зігріймо любов’ю серця» для дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, проводиться уже четвертий рік поспіль.

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«Дорогі діти, завдяки вашим батькам сьогодні ми маємо збережену нашу Україну. Тож від імені святого Миколая хочу попросити вас, друзі, завжди любити свою Батьківщину й дякувати батькам за мир. Миколай-Чудотворець належить до найвизначніших святих християнської церкви, якого люблять та шанують по всій Україні. Із нетерпінням цього свята завжди чекаєте ви, діти. Тож бажаю вам багато позитивних й радісних миттєвостей, зберегти світлу віру в добро та зростати справжніми патріотами, якими гордитиметься наша Україна», – сказав під час вручення подарунків голова ТОДА Степан Барна.

На завершення дітям продемонстрували сучасний український мультфільм «Котигорошко».