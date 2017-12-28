На Тернопільщині госпіталізували водія, який перекинувся на автомобілі. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 грудня близько 14:20 на автодорозі неподалік села Великий Глибочок Тернопільського району.

В аварію потрапив водій автомобіля Mercedes-Benz W210, який не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Тернополянина госпіталізували. За попередніми результатами, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма грудної клітки та забій тазу.