На Тернопільщині за громадським порядком під час свят слідкуватимуть понад 400 поліцейських

На Тернопільщині громадський порядок у період новорічно-різдвяних свят забезпечуватимуть 458 працівників Національної поліції.

Як повідомив УНІАН заступника начальник управління превентивної діяльності-начальника відділу охорони публічного порядку ГУНП в Тернопільській області Богдан Катрун, з 25 грудня правоохоронці Нацполіції вже перейшли на посилений варіант несення служби.

В першу чергу поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки та порядку в тих місцях, де відбудуться святкові заходи. Зокрема, це у Тернополі, а також у 29 населених пунктах і та новостворених об'єднаних територіальних громадах.

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За прогнозами, у масових заходах візьмуть участь понад 40 тис. тисяч краян та гостей. 458 правоохоронців та 18 військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть у місцях проведення масових заходів.

«Під пильним наглядом поліцейських перебуватимуть і підприємці, які торгують хвойними деревами та піротехнічною продукцією, адже діє заборона на використання піротехнічних засобів до моменту завершення антитерористичної операції. Керівники розважальних закладів та закладів громадського харчування, які порушуватимуть закон щодо використання піротехніки, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності», – застеріг Катрун.

З 6 по 8 січня особливу увагу поліцейські увагу приділятимуть тим населеним пунктам, де велика ймовірність міжконфесійних конфліктів, проводяться почергові богослужіння а також ряд сіл, де створено нові релігійні громади. На даний час проведено зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування головами релігійних громад щодо недопущення правопорушень на міжконфесійному ґрунті.