Стало відомо, яка новорічна програма чекає харків'ян у парку Горького

Святкова програма, присвячена зустрічі Нового року, розпочнеться у парку Горького в 12:00 31 грудня і триватиме до 4:00 1 січня. Атракціони в новорічну ніч будуть працювати до 5 ранку, повідомляє 057.uа.

Читайте такожУ Харкові відкривається новорічна виставка авторської ляльки та ведмедиків ТеддіВдень розваги чекають на маленьких відвідувачів - для дітей на головній сцені парку з 12:00 будуть йти святкові шоу та конкурси. У розважальному центрі діти і дорослі зможуть взяти участь у майстер-класах, школі рукоділля і подивитися вечірнє шоу мильних бульбашок.

Святкове шоу стартує о 22:00 з конкурсної програми «Новорічна метушня», після якої всіх гостей чекають виступ групи «Люіс Керол» та дискотека з піротехнічними ефектами.

Напередодні настання Нового року на головній сцені для дорослих і дітей пройде новорічна казка «Вовк забрав зайчат», яку підготували аніматори парку. Після цього, за кілька хвилин до опівночі, на сцену вийде Дід Мороз, і під залпи піротехнічного шоу всі присутні зустрінуть Новий, 2018-й, рік. На центральній площі біля головної ялинки парку пройде масовий новорічний хоровод, після чого продовжиться святковий концерт.

За словами організаторів, родзинкою новорічної ночі стане незвичайне шоу барабанщиків Live Drums show. «Артисти виконають популярні хіти. Вони грають на ударних інструментах, починаючи барабанами і закінчуючи предметами побуту. Це буде дійсно незабутнє шоу», - зазначив прес-секретар парку Горького Андрій Кравченко.

Він повідомив, що в різних зонах парку вже встановлено тематичні фотозони з новорічними інсталяціями - оленями, пінгвінами та святковими ялинками, почав працювати будиночок Діда Мороза, де головний новорічний герой буде пригощати всіх відвідувачів солодощами.

Парк Горького приготував багато розваг для дітей на час новорічних канікул. Маленьких відвідувачів чекають конкурси, виступи артистів, а також вони зможуть поспілкуватися з Дідом Морозом і відправити йому лист – біля будиночка Діда Мороза працює новорічна пошта.