В рамках ротації з Тернополя в зону АТО вирушило 30 співробітників СБУ. Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, зведений загін Тернопільського обласного управління СБУ відбув на Донбас для виконання спеціальних завдань на територіях, які безпосередньо межують із окремими районами Луганської і Донецької областей, що тимчасово контролюються бойовиками.

Ключовими завданнями правоохоронців є протидія диверсійно-розвідувальним групам противника та ворожій агентурі.

На ротацію бійців традиційно проводили члени їх сімей, друзі та колеги, представники влади.

«Дякую вам за те, що ви забезпечуєте спокій на території Тернопільської області та виконуєте бойові завдання на сході України. Також я хочу подякувати вам за наших хлопців, військовополонених, які повернулися додому. Ви сприяли цьому тим, що затримували представників терористів на території Тернопільщини, і не тільки… Це є ваш внесок, оскільки не секрет, що саме ви здобуваєте ті аргументи, які дають можливість повертати наших земляків з полону. Це вже шоста ротація вашого управління і для всіх нас війна є очевидною. Є й розуміння того, що вам на певний час доведеться залишити родини, залишити дітей, але належно виконати священний обов’язок із захисту Вітчизни. Я дякую вам за цю роботу і бажаю, щоб у новий рік ви прийшли з новими перемогами», ‒ сказав під час проводів голова ТОДА Степан Барна.