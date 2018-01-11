На Тернопільщині внаслідок ДТП важко травмовано пасажира (фото)

На Тернопільщині внаслідок ДТП важко травмовано пасажира.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася учора 10 січня близько 16.40 в Монастириському районі між селом Вербка та смт. Коропець.

За попередніми даними, водій автомобіля Chery Amulet не врахував погодні умови та стан дорожнього покриття, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat.

В результаті удару пасажир Chery отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували в Монастириську лікарню з закритою травмою кісток тазу, закритою травмою внутрішніх органів, внутрішньою кровотечою та розривом селезінки.

Потрапили з травмами до медзакладу і водій та пасажир з іншого автомобіля.

При первинному огляді у кермувальника Chery виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Його направили на медекспертизу.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).