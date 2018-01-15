На Тернопільщині внаслідок пожежі згорів Volkswagen Golf 4

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

На Тернопільщині згорів «Volkswagen Golf 4». Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа сталася учора 14 січня о 17.17 на автодорозі біля с. Хмелиська Підволочиського району. Вогнем знищено автомобіль. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

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