На Тернопільщини затримали держслужбовця при отриманні хабара за вироблення закордонного паспорту

14:37, 15 січня 2018
Тернопіль
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За 5,1 тис. грн зловмисник обіцяв вплинути на працівників районного сектору міграційної служби, аби ті виготовили 3 паспорти поза чергою. Його було затримано під час одержання обіцяної суми. 

фото прес-служба прокуратури Тернопільської області

На Тернопільщини затримали держслужбовця при отриманні 5,1 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, житель одного з районів області пообіцяв знайомому за винагороду посприяти у позачерговому оформленні документів для видачі біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. За 5,1 тис. грн зловмисник обіцяв вплинути на працівників районного сектору міграційної служби, аби ті виготовили 3 паспорти поза чергою. Його було затримано під час одержання обіцяної суми.

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Правоохоронці задокументували факт одержання неправомірної вигоди. Злочин викрито спільно з працівниками Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Розслідування триває. Зловмиснику, що отримав неправомірну вигоду, повідомлено про підозру та його взято під варту.

фото прес-служба прокуратури Тернопільської області

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ч.3 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди).

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Теги: #хабар на Тернопільщині#прокуратура Тернопільщини