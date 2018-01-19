Німецько-Український фонд профінансує програму субсидування процентних ставок для малих та середніх підприємств Тернопільщини. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться в меморандумі про співробітництво, підписаному керівником фонду Валерієм Майбородою та головою ТОДА Степаном Барною.

Під час презентація фонду Майборода зазначив, що НУФ отримав від уряду позику через Німецький банк розвитку KfW в розмірі 10 млн євро, а Європейського Союзу під зазначену позику – фінансову допомогу в розмірі 5 млн євро для компенсації валютних збитків.

«Полегшення доступу бізнесу до дешевих кредитів як частина програми Федерального уряду Німеччини має на меті стимулювання української економіки. Успішним прикладом такого проекту є Київ, де субсидування ставок за кредитами малого та середнього підприємництва дозволило знизити процентну ставку до найнижчого рівня в Україні – 7,5%. Восени минулого року розпочалась імплементація аналогічного проекту в Харкові», – розповів Майбороода.

У свою чергу Барна зазначив, що підписання меморандуму для Тернопільщини буде потужним стимулом для розвитку підприємництва в області, а також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону.

«Ми розуміємо, наскільки важлива участь влади у впровадженні подібних проектів. Саме тому, для нас важливо долучитися до цієї програми і розвиватися саме в цьому напрямі. Для Тернопільщини це стане великим кроком уперед, до розвиненої «живої» економіки, до нових робочих місць. І хочу принагідно наголосити, якщо оцінити попередні роки діяльності обласної адміністрації, які аналізуємо в розрізі капітальних вкладень, то динаміка у нас достатньо серйозна. По реальному сектору економіки, за підсумками 2017 року, ми вийшли майже на 5 млрд грн, а це говорить про те, що Тернопільщина за кількістю створених підприємств займає одне з лідируючих місць в Україні», – підкреслив голова ОДА.

Водночас, він акцентував, що у 2017 році в Тернопільську область переєструвалися з інших областей понад 130 підприємств. Адже, як відомо, згідно з оцінкою ділового бізнес-клімату Тернопільщина вважається однією з найпривабливіших областей з інвестиційним кліматом.

«У нас також достатньо добре напрацьована спільна стратегія розвитку малого та середнього бізнесу. Ми працюємо з проектом USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Це дозволило нам розробити стратегію розвитку на 2016-2020 роки, що при цьому передбачає певні фінансові вливання в розвиток підприємництва. Також ми працюємо в питаннях відкриття центрів підтримки підприємництва за рахунок коштів підтримки польської допомоги. Такий центр уже відкрили в Тернополі. Як пілотні проекти, центри підтримки підприємництва функціонують в Бережанах, Кременці та Чорткові. Водночас, на цей рік ми поставили собі пріоритетом розвиток кооперативного руху», – поінформував Барна.

Довідка УНІАН.

З 1996 року НУФ займається безпосередньою та опосередкованою підтримкою малого та середнього бізнесу в Україні. За цей час було профінансовано понад 162 тис. кредитів МСП на загальну суму близько 750 млн. євро. Підписаний Меморандум про співробітництво сприятиме здешевленню кредитування МСП в Тернопільській області та зростанню її інвестиційної активності.