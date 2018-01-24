Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна посів друге місце у рейтингу голів облдержадміністрацій за 2017 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться у звіті Комітету виборців України.

Оцінка діяльності голів ОДА складається з двох компонентів: показників соціально-економічного розвитку регіону та результатів опитування експертів. Відповідно до результатів аналізу діяльності ОДА, було сформовано три групи: з високими, середніми та низькими результатами.

Рейтинг діяльності голів ОДА за 2017 рік очолила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

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Як зауважив гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель, Харківщина зберігає лідерські позиції з часу проведення першого дослідження за підсумками 2016 року.

"Очолила рейтинг Юлія Світлична. На думку експертів, її приклад демонструє, що робота голови ОДА – це не стільки політика, скільки конкретні досягнення у соціальній та економічній сферах, у сфері безпеки. Йдеться не про абстрактні показники – люди мають відчути все це на собі. Відкриття нових станцій метро в Харкові, будівництво доріг та мостів, підвищення зарплат на підприємствах області тощо – ці показники чітко пояснюють лідерство Світличної", – зазначив Кошель.

Також у першій групі голови Тернопільської (Степан Барна), Вінницької (Валерій Коровій), Донецької (Павло Жебрівський), Львівської (Олег Синютка), Київської (Олександр Горган), Дніпропетровської (Валентин Резніченко) та Миколаївської (Олексій Савченко) обласних державних адміністрацій.

"Тернопільська та Вінницька області покращили свої позиції, дещо погіршили – Кіровоградська та Закарпатська", – зазначив Кошель.

За даними КВУ, середні результати продемонстрували Запорізька, Закарпатська, Житомирська, Сумська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська та Івано-Франківська області. Найнижчі результати продемонстрували Одеська, Херсонська, Полтавська, Хмельницька, Рівненська, Черкаська, Чернівецька та Волинська області.