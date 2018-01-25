У Тернополі склали присягу 20 патрульних поліцейських (фото)

У Тернополі склали присягу 20 нових патрульних поліцейських.

Як повідомили УНІАН в Управлінні патрульної поліції у Тернопільській області, урочистості проходили на території Управління.

– Хочу привітати вас з сьогоднішнім днем і побажати вам з честю і гідністю нести звання поліцейського, бути вірними і служити українському народові, – сказав у вітальному слові начальник УПП в Тернопільській області Богдан Шевчук.

З вітальним словом до патрульних звернувся начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Новобранці урочисто присягнули охороняти закони держави, втілювати їх у життя, поважати честь та гідність людини, а також сумлінно нести службу.