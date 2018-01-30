На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу в фельдшерському пункті

Як вдалось встановити, пожежа виникла в на горищі даної будівлі, біля димаря. Вогнем пошкоджено балку перекриття горища.

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу фельдшерського пункту.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 січня на пункт зв’язку 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в с. Голотки Підволочиського району, що належить Скориківській ОТГ.

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Як вдалось встановити, пожежа виникла в на горищі даної будівлі, біля димаря. Вогнем пошкоджено балку перекриття горища.

На ліквідацію пожежі залучався черговий караул місцевої пожежної команди с.Кошляки – найближчого пожежного підрозділу, дислокованого на відстані 4 км від місця події.

О 10.20 пожежу на площі 2 м кв було ліквідовано, під час гасіння врятовано будівлю фельдшерського пункту.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.