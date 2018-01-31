Що спровокувало чоловіка на такий вчинок наразі - не відомо.

На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві двох своїх родичок.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в поліцію зателефонував житель села Потуторів Шумського району і повідомив, що в будинку виявив закривавлене тіло своєї бабці.

На місце події по тривозі виїхала одразу слідчо-оперативна група ГУНП Тернопільської області та Шумського відділення поліції. Оглянувши місце події, криміналіст підтвердив насильницьку смерть пенсіонерки 1930 року народження.

Оперативники почали оглядати будинок та територію і у підсобному приміщенні знайшли ще одне тіло жінки, 1955 року народження, з відкритою черепно-мозковою травмою. Це була матір заявника.

Син загиблої розповів, що щодня зідзвонювався з мамою та бабусею. Проте останню добу з родичами зв’язку не було і тому він вирішив приїхати та перевірити чи все гаразд.

Чоловік заявив, що у скоєному підозрює свого родича, який останнім часом поводився дивно. На його пошуки були задіяні працівники Шумського, Кременецького та Лановецького відділень поліції, а також спецпідрозділ “Корд”. Орієнтування щодо ймовірного вбивці отримали правоохоронці сусідніх областей. Перевірявся транспорт на в’їздах з райцентру, а також залізничні та автовокзали.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами оперативники найшли підозрюваного. Він переховувався в закинутій сільській хаті. При попередньому огляді на його одязі криміналісти виявили сліди крові.

За попередніми даними, старшу родичку він вдарив один раз обухом сокири, а от тітку вдарив кілька разів по голові. Після того, як вона перестала подавати ознак життя, заніс тіло у хлів, взяв продукти харчування та пішов до сусідів випивати.

Що спровокувало чоловіка на такий вчинок наразі не відомо. Встановлено, що чоловік зловживав спиртними напоями, а також проходить службу за контрактом в Збройних Силах України в сусідній області. В село приїхав у відпустку. Слідчі встановлюють деталі вбивства.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 115 ч. 2 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб).