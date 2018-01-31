У Тернополі за вимагання у підприємця 71 тис. грн затримали колишнього поліцейського та "громадських активістів"

Здирники обіцяли чоловіку не перешкоджати у будівництві в Тернополі кіоска, а у випадку ненадання коштів погрожували знищенням особистого майна.

У Тернополі за вимагання у підприємця 71 тис. грн сьогодні затримали адвоката, який раніше працював в поліції, та двох так званих громадських активістів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, ці троє чоловіків вимагали кошти у тернопільського підприємця. За 71 тис. грн вони обіцяли не перешкоджати у будівництві в Тернополі кіоска. У випадку ненадання коштів підприємцю погрожували знищенням особистого майна.

Прокуратурою Тернопільської області здійснено затримання адвоката разом з двома іншими вимагачами.

Злочин викрито спільно із працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб).