Зокрема учора було здійснено буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги та легкового автомобіля, в якому перебувало 3 громадян Молдови.

На Тернопільщині рятувальники за добу 7 разів допомагали водіям вибратися із снігових заметів.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема учора було здійснено буксирування автомобіля швидкої медичної допомоги та легкового автомобіля, в якому перебувало 3 громадян республіки Молдова.

Всього було надано допомогу 7 транспортним засобам, в яких перебувало 15 осіб.

Окрім цього, 9 лютого о 02.10 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі міжнародного значення у селі Ягільниця Чортківського району водій автомобіля Volkswagen Pasat допустив зіткнення з відбійником. Внаслідок цього виникла загроза перекидання транспортного засобу у кювет.

На виклик направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 3-ох чоловік. Було здійснено буксирування автомобіля на проїжджу частину.

На місці події травмованих немає.