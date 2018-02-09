На Тернопільщині неповнолітніх судитимуть за викрадення дитини та знущання над нею

Незважаючи на плач та крики малолітнього, обвинувачені помістили хлопця в багажне відділення автомобіля і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади.

На Тернопільщині Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури передано до суду провадження щодо неповнолітніх осіб, які незаконно позбавили волі малолітнього.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що 5 листопада 2017 року група осіб у складі 5 чоловік (3 з яких неповнолітні та один малолітній), перебуваючи на вулиці одного із сіл Заліщицького району, схопили малолітнього потерпілого. Після цього надягнули хлопцеві на голову 2 поліетиленових пакети, обмотали його тіло скотчем.

Незважаючи на плач та крики малолітнього, обвинувачені помістили хлопця в багажне відділення автомобіля і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади. Там вони побили свою жертву, направили на малолітнього предмет, схожий на пістолет та декілька разів натиснули на спусковий гачок. Все це записували на камеру мобільного телефона.

Щодо підозрюваних було відкрито кримінальне провадження за ч.2, ч. 4 ст. 296 ( хуліганство вчинене групою осіб, із застосуванням предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі малолітнього).