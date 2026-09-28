'Безкоштовні' екскурсії: скільки чайових залишати гідам, щоб не образити і не переплатити

Деякі мандрівники цілком закономірно вважають, що чайові за такі екскурсії – справа добровільна. Але на ділі це не так.

У міру того, як подорожі стають дедалі дорожчими, економні туристи шукають можливості заощадити, зокрема на культурно-розважальній програмі.

Паралельно вже не перший рік активно набирає обертів тренд так званих "безкоштовних" пішохідних екскурсій від місцевих гідів – містян, готових у живій атмосфері недорого познайомити туристів із незвичайними фактами про їхні міста, про які зазвичай не пишуть у стандартних путівниках.

Однак, записуючись на такі екскурсії, багато туристів помилково вважають, що вони повністю безкоштовні. Насправді ж місцеві гіди очікують від усіх учасників чайових, причому 1-2 євро не обійдеться.

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Тож скільки потрібно залишати чайових "безкоштовним" місцевим екскурсоводам за роботу, щоб нікого не образити і при цьому не переплатити зайвого? І що взагалі варто врахувати мандрівникам, перш ніж приєднатися до такої екскурсії?

Видання BBC пояснює, що відповіді на ці питання можна отримати, для початку розібравшись, як взагалі влаштовані такі екскурсії.

Принцип роботи безкоштовних екскурсій

Зазвичай інформація про подібні екскурсії розміщується в Інтернеті – учасники записуються на них без передоплати, а наприкінці їм пропонують залишити чайові. Ця модель з'явилася в Європі на початку 2000-х років і стрімко набрала популярності. Зараз такі компанії, як Sandemans Tours, Guruwalk, Walkative та Free Tour, надають онлайн-платформи, де позаштатні гіди можуть рекламувати свої послуги.

При цьому гіди нерідко сплачують комісію цим платформам за бронювання або пошук клієнта – за кожну людину, яка реально прийшла на екскурсію. І саме тут для них починаються ризики.

Екскурсоводка із Риму на ім'я Дафна пояснила, що бувають випадки, наприклад, за поганої погоди, коли в підсумку жоден із туристів, які записалися на безкоштовну екскурсію, не приходить. І якщо для мандрівників це не тягне за собою жодних фінансових втрат, то для гіда наслідки можуть бути відчутними: Дафна відмовилася від оплачуваної роботи того дня, щоб провести екскурсію, тож неявка туристів коштувала їй і часу, і заробітку.

Але навіть якщо туристи приходили, при невеликих чайових її заробіток часом виявлявся мізерним – або вона навіть залишалася у збитку від участі конкретного туриста, сама сплативши 3 євро комісії платформі за його пошук.

Чому гіди та туристи погоджуються на безкоштовні екскурсії

З мандрівниками все просто: вони обирають такий формат екскурсій через простоту бронювання та щоб заощадити.

Як пояснив автор блогу BudgetTraveller Каш Бхаттачар'я, безкоштовні екскурсії допомагали йому знайомитися з містами, коли він подорожував зі скромним студентським бюджетом:

Ти платиш стільки, скільки дозволяють кошти, і настільки, наскільки тобі сподобалася екскурсія

Але чому гіди йдуть на такі ризики? Для когось це доступний спосіб розпочати кар'єру гіда та підзаробити, показуючи улюблене місто туристам. При цьому далеко не скрізь від таких гідів вимагають ліцензію.

Для когось, як, наприклад, для Дафни, це ще й спосіб самовираження:

Я людина театру, люблю історію. І яка ж це чудова робота – показувати людям Вічне місто

Тож скільки чайових потрібно залишати гіду за безкоштовну екскурсію

У деяких містах вартість звичайної екскурсії може дорівнювати або навіть бути нижчою за суму, яку довелося б залишити як чайові за безкоштовну пішохідну екскурсію. Тому тим туристам, які хочуть заздалегідь знати точну вартість, простіше відразу вибрати платну екскурсію.

Авторка матеріалу згадує випадок, що стався з ними в турецькому Стамбулі. Отримавши чайові після екскурсії історичним центром міста, місцевий гід обурився, що сума занадто мала – адже він заплатив за кожного туриста комісію 3,50 євро.

"До цього моменту він поводився невимушено, тому така реакція мене шокує. Але це змушує усвідомити реальність: екскурсія може позиціонуватися як безкоштовна, однак, якщо гості залишають недостатньо чайових, гід може фактично залишитися у збитку", – згадує журналістка Кейт Беттс.

Вона пояснює, що деякі мандрівники цілком закономірно вважають, що чайові – справа добровільна, тоді як платформи радять платити "справедливу суму", але при цьому наголошують: гіди "у жодному разі не повинні примушувати до оплати".

Дафна погоджується, що ризики існують, але дотримується філософії, згідно з якою одні туристи платять більше, інші – менше, і в кінцевому підсумку все врівноважується.

При цьому універсальної відповіді, скільки потрібно платити чайових за безкоштовні екскурсії, не існує. Деякі платформи рекомендують залишати гідам-фрілансерам від 15 до 50 євро з людини, самі ж гіди кажуть, що відповідна сума залежить від місця проведення екскурсії, її якості та фінансових можливостей туристів. Яка вартість життя в цьому місці (витрати на їжу, напої та оренду житла)?

"Під час новорічної поїздки до Відня мій гід натякав, що варто залишити не менше 20 євро, і багато учасників групи давали по 25 євро. У Стамбулі – місті, яке традиційно вважалося недорогим, але де ціни останнім часом різко зросли, – я платила 15-20 євро там, де раніше, можливо, обмежилася б 5-10 євро", – згадує авторка матеріалу.

При цьому Дафна каже, що розраховує отримати "хоча б 15 євро з людини", але залишає місце й для принципу "плати, скільки можеш". Наприклад, вона готова прийняти меншу оплату від студентів.

А ось Бхаттачар'я також радить враховувати професіоналізм гіда та те, наскільки цікавою й цінною виявилася екскурсія.

"Якщо ви отримали щире задоволення, а гід вклав у справу всю душу, варто заплатити більше", – каже він.

В разі ж, якщо екскурсія зовсім не сподобалася, експерти просто радять туристам піти з неї.

Чайові в різних країнах світу

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, експерти з туристичного етикету попереджають, що культура чайових може суттєво відрізнятися в різних країнах – від символічних сум до 20-25 % від рахунку.

При цьому в деяких країнах світу чайові залишати не прийнято – подекуди це навіть можуть розцінити як образу.

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