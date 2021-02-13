Щоб весело покататися з гірки, необов'язково їхати в Карпати. Київ пропонує безліч місць для розваг на снігу.

Лютий - найбільш сніжний місяць року і час зимових розваг на снігу. У 2021 в цьому місяці по всій Україні проходять снігопади, що створює сприятливі умови для катання на лижах і сноуборді. Для цього необов'язково їхати в гори - в столиці також є свої спуски і траси. Де, як і за скільки можна активно відпочити в Києві - читайте в добірці УНІАН.

Гірськолижний комплекс "Протасів Яр", вул. Протасів Яр, 23а (біля НСК "Олімпійський")

Це дуже популярне місце для зимового відпочинку знаходиться в Солом'янському і частково Голосіївському районі недалеко від Республіканського стадіону. Тут можна покататися по чотирьох трасах різної складності на лижах або сноуборді. На місці можна орендувати лижі, черевики та інше спорядження. Працюють два бугельних витяги: одномісний і двомісний. Є нічні катання з суботи на неділю та індивідуальні заняття з тренером. Також тут діють точки з їжею і гарячими напоями.

Ціна: 1 підйом коштує до 35 грн, гірськолижний інвентар - від 200 грн на день, абонемент на 2 години - 200-300 грн.

Goloseev Ski Park, вул. Генерала Родимцева, 8

Цей центр підійде як для досвідчених любителів катань, так і для новачків. На прокат можна взяти лижі, сноуборд і чоботи для дорослих і дітей. Працює одна траса на 400 метрів і бугельний підйомник.

Ціна: 2 години катання у вихідний обійдуться в 300 грн, в будній день - 200 грн, а нічне катання - 350 грн без урахування підйомів. За кожен підйом також потрібно платити.

Гвоздьоф, с. Гвоздьов (Київська область), вулиця Ярова, 30

Цей комплекс знаходиться в 20 км від столиці в селі Гвоздьов. На його території є два підйомники - бугельний і мультиліфт, і три гірськолижні траси як для професійних лижників, так і для початківців. Тут також знаходиться зона для сноубордистів майданчик для саней, гірка для дітей, трампліни для трюків. На території комплексу діє лижна школа і пункти прокату.

Ціна: 1 підйом - 40 грн, прокат - від 250 грн.

X-Park, Парк Дружби народів

Любителям активного відпочинку варто спробувати катання на бігових лижах - це чудовий вид зимового спорту, який покращує координацію і зміцнює м'язи. Взяти напрокат бігові лижі можна в комплексі X-Park. За допомогою спорядження можна покататися по засніжених околицях.

Ціна: комплект з палиць, лиж і черевик обійдеться в 100 грн на годину.

Голосіївський парк ім. Рильського

Якщо у вас є власне спорядження, можете покататися з декількох крутих гірок і безлічі більш пологих схилів в Голосіївському парку. Тут можна кататися на лижах, сноубордах і бігових лижах, а також спуститися на льодянках і колах. Парк славиться кількома крутими пагорбами для спуску на санях. Чудове місце для активного відпочинку всією сім'єю.

Національний ботанічний сад ім. Гришко, вул. Тімірязєвська, 1 (метро "Печерська")

Ще одне дуже популярне місце для спуску на санях - Київський Ботанічний сад. Тут є як невеликі пологі гірки для малюків, так і круті схили для екстремалів. Парк пропонує великий вибір гірок на будь-який смак, а також красиві види і панорами.

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Автор: Катерина Пулатова