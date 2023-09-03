Табличка з проханням прибрати сміття в кімнаті не тільки привертає увагу покоївок, а й подає сигнал крадіям, що в номері нікого немає.

Генеральний директор компанії з домашньої безпеки ADT Мішель Беннетт заявила, що постояльцям готелів варто назавжди відмовитися від розміщення на дверній ручці номера таблички з проханням провести прибирання.

За її словами, така табличка не тільки привертає увагу покоївок, а й подає сигнал злодіям, що в номері нікого немає, пише The Sun.

"Хоча ви можете вважати, що корисно залишити табличку на дверях вашого готельного номера, напис "Будь ласка, приберіть" може також повідомити потенційних злодіїв про те, що ваш номер порожній", – зазначила експерт.

Замість цього Беннетт рекомендує постояльцям готелів звертатися з проханням про прибирання до співробітників стійки реєстрації готелю – і для цього зовсім не обов'язково спускатися в лобі, можна просто зателефонувати з номера.

"І, якщо ви вважаєте за необхідне, з метою додаткової безпеки залишайтеся в своєму готельному номері, поки там проводиться прибирання", – додала вона.

Крім того, табличка не завжди є гарантією того, що ваш номер приберуть. Річ у тім, що багато готелів зараз просять гостей не запитувати щоденне прибирання, щоб скоротити витрати, а тому послуга надається тільки тоді, коли це дійсно необхідно.

Більш того, злодії можуть використовувати табличку на двері готелю як інструмент для проникнення в номер.

Наприклад, на YouTube-каналі LockPickingLawyer часто показують, як легко можна зламати двері готелів: на одному з відео автор контенту просунув таку табличку у великий зазор між дверима і рамою та відкрив кімнату.

Також ризик пограбування підвищує постійне носіння при собі ключа з вказівкою номера кімнати – якщо ви його втратите, потенційному злодієві не складе труднощів потрапити до приміщення.

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітник компанії з виявлення підслуховуючих пристроїв Advanced Sweeping Кіт Робертс розповів, як виявити приховані камери в орендованому для відпустки житлі.

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