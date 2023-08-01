Кілька простих правил допоможуть гостям убезпечити себе від вуайерістів.

За останні кілька років збільшилася кількість випадків виявлення прихованих камер в житлі, яке туристи орендують на час відпустки за допомогою таких популярних сервісом з бронювання житла, як Airbnb.

Зокрема, кілька днів тому в ЗМІ облетіла новина про те, що пара молодят з Техасу подала позов на 75 тисяч доларів проти власника житла на Airbnb після того, як в момент інтимної близькості вони нібито виявили в спальні та у ванній кімнаті приховані камери, повідомляє The Independent.

"У наші дні камери і підслуховуючі пристрої отримали набагато більше поширення. Раніше був обраний ринок, і вам потрібно було знати когось, щоб отримати такий пристрій. Тепер їх набагато простіше купити – будь-хто може знайти їх на Amazon або eBay", – зазначив технік компанії з виявлення підслуховуючих пристроїв Advanced Sweeping Кіт Робертс.

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Звісно, Робертс пропонує тим, хто побоюється прихованих камер в орендованому житлі, скористатися послугами професіоналів. Проте є деякі речі для перевірки наявності камер, які під силу навіть непрофесіоналові.

Як виявити приховані камери в орендованому на Airbnb житлі

1. Озирніться навколо. Туристам радять шукати крихітні отвори, де може ховатися об'єктив. "Перевірте звичні предмети: корінці книг, дзеркала, лампочки, кімнатні рослини. Шукайте в логічних місцях: якщо комусь потрібна інформація, вони б поставили пристрій у вітальні; якщо людина вуайеріст, вона, швидше за все, поставила би камеру в таких місцях, як ванна, душова і спальня. Перевірте місця, які забезпечать найкращий огляд і які навряд чи будуть заставлені – часто камера буде високо, тому що той, хто знімає, отримає якомога більше", – зазначив Робертс.

2. Використовуйте підсвічування. Для цього підійде навіть простенький ліхтарик на смартфоні. "Ви можете шукати об'єктив з ліхтариком, і його точність становить 92-95%. Вимкніть все світло і повільно посвітіть ліхтарем на кожен дюйм кімнати – об'єктиви будь-яких камер будуть відбивати світло", – пояснив експерт.

3. Перевірте дзеркало. Якщо ви хвилюєтесь, що дзеркало може бути двостороннім, є дуже простий спосіб перевірити це. "Тест з нігтем старий, але він все ще працює. Прикладіть ніготь до скла. У справжньому дзеркалі не можна дотягнутися до пальця в відображенні. Але якщо ви можете торкнутися пальця у відображенні, це проблема. Це явна ознака того, що це двостороннє дзеркало", – розповів Робертс.

4. Купіть детектор. Хоча професійні детектори пристроїв коштують досить дорого, можна знайти і більш дешеві версії – ціни на них стартують від 40 фунтів стерлінгів (близько 1900 гривень).

5. Пошук веб-камер. Є два основних типи камер спостереження – ті, які записують на SD-карту, і ті, які підключені до Інтернету. Ви можете сканувати веб-камери, підключившись до Wi-Fi мережі житла і використовуючи безкоштовний мережевий сканер, щоб знайти будь-які камери, підключені до Інтернету.

При цьому експерти закликають: якщо ви знайдете те, що, на вашу думку, є прихованою камерою, не просто скаржтеся в компанію, через яку ви бронювали номер, – повідомте про це в поліцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, ображені туристи вирішили жорстоко помститися господареві житла на Airbnb, який відмовився безкоштовно скасувати їхню бронь, коли вони вирішили відмовитися від житла через його незручне розташування. У підсумку гості на 25 днів відкрили крани з водою, включили скрізь світло і запустили газову плиту, після чого господареві прийшов величезний рахунок за комунальні послуги.

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