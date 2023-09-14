Однією з найпопулярніших виявилася порада з приводу того, як справлятися з форс-мажорами, які можуть трапитися з мандрівниками в поїздці.

Користувачі Reddit поділилися своїми найкращими лайфхаками, які вони використовують у подорожах.

Опитування запустив користувач під ніком r/travel, і на даний момент воно вже зібрало понад 1,4 тисячі коментарів.

"Завжди завантажуйте оффлайн-карту, щоб використовувати менше заряду батареї і мобільного інтернету", – поділився своїм досвідом ініціатор опитування.

Також він порадив туристам перед поїздкою фотографувати всі важливі документи (паспорти, страховку, водійські права) і завантажувати їх в "хмару" або відправляти собі на електронну пошту.

При цьому однією з найпопулярніших виявилася порада від користувача під ніком-lover-of-books-: "ЗАВЖДИ беріть в ручну поклажу те, що ви не можете дозволити собі втратити, як в грошовому, так і в сентиментальному плані".

Також підписники оцінили пораду від користувача під ніком Kitchen-Customer9671 з приводу того, як справлятися з форс-мажорами, які можуть трапитися з мандрівниками в поїздці.

"Практикуйте стоїцизм. Іноді ви спізнюєтеся на автобус, а іноді автобус може поїхати без вас не з вашої вини. Іноді ресторан, який ви вирішите відвідати, виявиться поганим і при цьому дорогим, а іноді ви пройдете милю, щоб дізнатися, що він закритий. Ви можете або засмутитися в таких ситуаціях і зіпсувати свій день/тиждень/всю поїздку, або просто прийняти це як частину досвіду і придумати, як діяти далі", – розповів мандрівник.

Тим часом, користувач kopikopiko порадив туристам для кожної поїздки створювати так званий "фонд для помилок".

"Заплануйте, скажімо, 100-500 доларів (залежно від поїздки), які підуть на витрати за ваші помилки, наприклад, пропущену поїздку на поїзді, плату за зміну рейсу, шахрайство щодо туристів і так далі. Це допоможе вам не дозволити одній поганій речі зіпсувати всю поїздку, особливо якщо ви подорожуєте з партнером або групою", – поділився учасник опитування.

Як повідомляв УНІАН, раніше користувачі Reddit розповіли про свої найдурніші помилки в подорожах – у топі були неточності в бронюванні та плутанина з часом/місцем.

Також користувачі платформи розповіли, що їх не влаштовує в готелях – найбільше скарг стосувалися душових кабінок.

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