Найкраще цифровим кочівникам живеться на португальському острові Мадейра.

У світі цифрових технологій дедалі більше людей обирають віддалену роботу, що дає їм змогу подорожувати або тимчасово переїжджати в інші країни, не відриваючись від своєї основної трудової діяльності. Одночасно все більше країн надають вигідні умови для цифрових кочівників.

Згідно з даними аналітичної компанії DemandSage, 2025 року чисельність світового співтовариства цифрових кочівників перевищила 40 мільйонів осіб, що на 149% більше, ніж 2019 року.

"Стиль життя цифрових кочівників – це створення життя, що поєднує професійну гнучкість і особистий досвід. Щоб знайти правильний баланс, цифрових кочівників зазвичай приваблюють міста з надійним інтернетом, доступною вартістю життя, яскравою місцевою культурою та розвиненим співтовариством віддалених працівників", – пояснив у коментарі Travel + Leisure експерт з кар'єри FlexJobs Кіт Спенсер.

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Водночас він закликав потенційних цифрових кочівників, які розглядають такий спосіб життя, звертати увагу не лише на гарні краєвиди місця призначення, а й враховувати всі практичні деталі.

"Сумісність часових поясів із клієнтами та колегами, доступність необхідної інфраструктури, мовні бар'єри та місцеві податкові наслідки можуть відігравати важливу роль у загальному враженні", – зазначив Спенсер.

Щоб стати успішним цифровим кочівником, потрібне продумане планування, фінансова стабільність і готовність адаптуватися до нових умов. Комусь це може здатися страшним, але багато хто вважає, що свобода і перспективи, які пропонує такий спосіб життя, варті будь-яких компромісів, додає він.

Видання опитало бувалих цифрових кочівників, щоб визначити найкращі місця в Європі для віддаленої роботи.

10 найкращих європейських напрямків для цифрових кочівників у 2025 році

Нові програми для цифрових кочівників

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Словенії оголосила про плани запустити цифрову візу кочівника з листопада 2025 року.

Крім того, із січня 2025 року умови отримання візи цифрового кочівника спростила Нова Зеландія.

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