Найкращим місцем для віддалених працівників визнали португальську Мадейру / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У світі цифрових технологій дедалі більше людей обирають віддалену роботу, що дає їм змогу подорожувати або тимчасово переїжджати в інші країни, не відриваючись від своєї основної трудової діяльності. Одночасно все більше країн надають вигідні умови для цифрових кочівників.

Згідно з даними аналітичної компанії DemandSage, 2025 року чисельність світового співтовариства цифрових кочівників перевищила 40 мільйонів осіб, що на 149% більше, ніж 2019 року.

"Стиль життя цифрових кочівників – це створення життя, що поєднує професійну гнучкість і особистий досвід. Щоб знайти правильний баланс, цифрових кочівників зазвичай приваблюють міста з надійним інтернетом, доступною вартістю життя, яскравою місцевою культурою та розвиненим співтовариством віддалених працівників", – пояснив у коментарі Travel + Leisure експерт з кар'єри FlexJobs Кіт Спенсер.

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Водночас він закликав потенційних цифрових кочівників, які розглядають такий спосіб життя, звертати увагу не лише на гарні краєвиди місця призначення, а й враховувати всі практичні деталі.

"Сумісність часових поясів із клієнтами та колегами, доступність необхідної інфраструктури, мовні бар'єри та місцеві податкові наслідки можуть відігравати важливу роль у загальному враженні", – зазначив Спенсер.

Щоб стати успішним цифровим кочівником, потрібне продумане планування, фінансова стабільність і готовність адаптуватися до нових умов. Комусь це може здатися страшним, але багато хто вважає, що свобода і перспективи, які пропонує такий спосіб життя, варті будь-яких компромісів, додає він.

Видання опитало бувалих цифрових кочівників, щоб визначити найкращі місця в Європі для віддаленої роботи.

10 найкращих європейських напрямків для цифрових кочівників у 2025 році

  1. Мадейра, Португалія.
  2. Котор, Чорногорія.
  3. Пістойя, Італія.
  4. Прага, Чехія.
  5. Братислава, Словаччина.
  6. Любляна, Словенія.
  7. Дубровник, Хорватія.
  8. Тирана, Албанія.
  9. Афіни, Греція.
  10. Таллінн, Естонія.

Нові програми для цифрових кочівників

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Словенії оголосила про плани запустити цифрову візу кочівника з листопада 2025 року.

Крім того, із січня 2025 року умови отримання візи цифрового кочівника спростила Нова Зеландія.

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