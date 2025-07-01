Однією з основних вимог для отримання візи є робота на компанії за межами Словенії.

Влада Словенії готується запустити цифрову візу кочівника з 21 листопада 2025 року. Таким чином вона хоче залучити в країну нові таланти та зробити її більш затребуваним місцем для іноземців.

Як пояснює Schengen.News, заявки на цифрову візу кочівника Словенії будуть відкриті для всіх громадян країн, що не входять до ЄС/ЄЕЗ. Тим, кому буде видано словенську цифрову візу кочівника, буде дозволено проживати в Словенії протягом одного року.

Умови для отримання цифрової візи кочівника Словенії

Однією з основних вимог для отримання візи є те, що заявники мають бути найняті іноземною компанією, тобто їм необхідно працювати на несловенських клієнтів або роботодавців. Невиконання цієї вимоги може призвести до відмови у видачі візи заявникам і майбутніх обмежень на в'їзд до країни.

Крім можливості проживання в Словенії та роботи на клієнтів за межами країни, бенефіціари словенської візи цифрового кочівника також зможуть узяти з собою членів своєї сім'ї, за умови, що всі, кого вони привезуть, не працюватимуть у Словенії.

Ще однією умовою для взяття з собою членів сім'ї є те, що бенефіціари словенської візи цифрового кочівника повинні довести, що в них достатньо коштів, щоб піклуватися про свої сім'ї. Поріг доходу ще не визначений владою.

Іноземні громадяни, зацікавлені в отриманні візи цифрового кочівника Словенії, можуть подати заяву на отримання документа онлайн або в словенському консульстві/посольстві.

Після видачі дозвіл буде дійсним протягом 12 місяців, але можливість його повторного продовження відсутня.

Цифровим кочівникам, які бажають залишитися в Словенії на підставі цього дозволу понад рік, необхідно буде провести щонайменше шість місяців за межами країни, а потім повторно подати заяву на отримання візи цифрового кочівника.

Як зазначає видання, таким чином Словенія стане останньою країною ЄС, яка вітає цифрових кочівників, залучаючи таланти і заохочуючи довгостроковий туризм.

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При цьому країна пропонує доступну вартість життя порівняно з деякими іншими державами-членами Євросоюзу, а в її столиці Любляні багато коворкінг-просторів. Тим, хто віддає перевагу більш динамічному способу життя, місто пропонує жваві вулиці з магазинами, ресторанами і бурхливим нічним життям.

Тим часом, такі міста як Цельє, Марібор, Крань і Копер є більш тихими альтернативами і краще підходять для сімей.

Найкращі країни світу для цифрових кочівників

Як повідомляв УНІАН, раніше найкращою країною світу для віддаленої роботи і туризму у 2025 році визнали Португалію. Далі в списку йдуть Таїланд і Мексика.

Водночас 2024 року список країн, що пропонують віддаленим працівникам візи цифрових кочівників, зокрема, поповнили Південна Африка, Японія, Південна Корея, Філіппіни та Андорра.

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