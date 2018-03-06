Готові навіть послабити суворі закони ісламу: Саудівська Аравія збирається знову масово видавати туристичні візи (відео)

У королівстві планують відкрити півсотні курортів, на яких суворі мусульманські закони для туристів послаблять.

У королівстві Саудівська Аравія хочуть знову масово видавати туристичні візи, чого не робили вже вісім років.

Читайте такожСаудівська Аравія почала видачу ліцензій кінотеатрам, яких не було в країні 30 роківЯк йдеться в сюжеті ТСН, у країні хочуть привабити мільйони мандрівників, аби бюджет наповнювався не лише нафтовими, але і туристичними доларами.

Вже у 2030 році Саудівська Аравія хоче прийняти 30 мільйонів гостей. Це приблизно вдвічі більше, ніж зараз, враховуючи, що на сьогодні люди до Саудівської Аравії приїжджають переважно по справах.

Повідомляється, що плани у королівства амбітні - відкрити півсотні курортів, на яких суворі мусульманські закони для туристів послаблять і, можливо, навіть дозволять жінкам засмагати у бікіні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Саудівська Аравія заявила про намір скоротити нафтовидобуток.