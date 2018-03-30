Котячі пустощі: доброзичливий лев застрибнув у джип туристів під час сафарі (відео)

12:23, 30 березня 2018
Новини туризму
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Запрыгнувшего в машину лева Зевса виростили люди / фото dailymail.co.uk

На відео звернуло увагу видання Daily Mail.

Ролик був знятий в Національному парку Крюгера в Південно-Африканській Республіці. На ньому до групи студентів у машину застрибує білий лев. Гід стоїть зовні і кілька разів просить пасажирів заспокоїтися, а потім повільно виводить їх з машини. Тварина, у свою чергу, не поспішала залишати транспортний засіб.

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«Водій говорив нам, що леви сприймають машини як іграшки і що вони можуть до нас застрибнути, але ми думали, що це жарт», — розповів студент, який зняв відео. Лева Зевса, який застрибнув у машину, виростили люди, тому він відноситься до них доброзичливо.

Незабаром водій зміг прогнати лева, і студенти продовжили свою подорож.

Відео: Kruger National Park

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Теги: #Африка#лев