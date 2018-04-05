British Airways з травня вводить нові правила проїзду для дітей без супроводу

Найбільша британська авіакомпанія підвищила мінімальний вік дітей, яким дозволено літати без супроводу дорослих.

British Airways змінила умови перевезення дітей, піднявши вік юних мандрівників, яким дозволено летіти без супроводу, з 12 до 14 років.

Як повідомляє avianews.com, нові правила почнуть діяти з 1 травня для бронювань, які зроблені з цього дня. Щодо квитків, оформлених до 1 травня, діти віком 12 років і вище, як і раніше, зможуть здійснювати переліт без обов'язкового супроводу.

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Згідно з правилами, послугу обов'язкового супроводу необов'язково оформляти для дітей, яких супроводжує інший пасажир віком 16 років або старше.

У разі, якщо мандрівник віком від 14 до 16 років все ж буде летіти самостійно, з 1 травня він повинен надати заповнену форму-дозвіл від батьків або опікунів. Це правило буде діяти незалежно від дати оформлення квитка.

Зміну умов перевезення дітей в British Airways пояснили прихильністю забезпечення безпеки дітей.

Зазначимо, British Airways також виконує низку рейсів в Україну.

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