Лоукостер Wizz Air почав літати з Харкова до Австрії та Польщі

Wizz Air також відкриє ще два інших маршрути з Харкова: до Катовіце (Польща) в червні і до Відня (Австрія) в листопаді.

Лоукост-авіаперевізник Wizz Air 5 квітня почав виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Харків" і запустив новий рейс до Дортмунда.

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Про це йдеться в заяві прес-служби компанії.

Рейси виконуватимуться по четвергах і неділях, вартість квитків починається від 39,99 євро (1099 гривень).

Wizz Air також відкриє ще два інших маршрути з Харкова: до Катовіце (Польща) в червні і до Відня (Австрія) в листопаді.

До 2014 року маршрутна мережа Wizz Air включала два напрямки з Харкова. Польоти виконувались до Варшави та Кутаїсі.

З України Wizz Air пропонує авіаперельоти за 30 маршрутам в 11 країн. У 2018 році авіакомпанія планує додати третій авіалайнер A320 на київську базу і відкриє рейси в 9 нових напрямках зі Львова, Києва та Харкова.