У Таїланді святкують буддійський Новий рік (фото, відео)

13:10, 13 квітня 2018
Новини туризму
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У Таїланді святкують буддійський Новий рік.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Свято знаменує зміну року за давньо-індійським астрологічним календарем. Традиційні святкування починаються з Фестивалю води.

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Тайці просто на вулицях обливають один одного водою. На перехожих виливають цілі відра та бризкають з іграшкових пістолетів.

Пес із бамбука у Камбоджі / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, У Таїланді відзначили Фестиваль води напередодні одного з найпопулярніших в країні свят - Сонгкрана.

В цей день молодь традиційно обливалася водою. Брали участь у святкуванні та найважливіші для тайців тварини - розмальовані слони, які також обливали водою з хоботів всіх учасників фестивалю.

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Теги: #Новий рік#Таїланд