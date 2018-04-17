Повернутися в минуле: в Австрії реконструювали підземне місто часів римської імперії у віртуальній реальності (відео)

18:53, 17 квітня 2018
Новини туризму
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Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї". Петронеллі-Карнунтум розкопали майже два століття тому, але тільки недавно туристи отримали можливість побачити, яким він був у часи свого розквіту.

У давнину на місці Петронелля було кельтське поселення, потім римлянами в I столітті був побудований укріплений військовий табір Карнунт, який виділився з провінції Норик, перетворився у велике місто і став центром провінції Верхня Паннонія. Карнунт був зруйнований у V столітті в ході варварських нападів.

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Оригінальні будови до нашого часу майже не збереглися, але місто реконструюють у віртуальній реальності. Для цього потрібно просто встановити додаток на мобільний.

Раніше повідомлялося, що навала туристів поставила під загрозу п'ять світових визначних пам'яток.

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Теги: #Австрія#віртуальний 3D-тур