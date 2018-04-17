Навала туристів поставила під загрозу п'ять світових пам'яток (список)

Влада країн, в яких знаходяться ці пам'ятки вживають заходів, щоб натовпи туристів не зруйнували їх.

Таїланд і Філіппіни в цьому році оголосили про закриття "профілактику" відразу декількох курортів, які користуються неймовірною популярністю у туристів.

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Але і це ще не все - низка європейських міст, в тому числі Венеція і Дубровник, а також острів Скай в Шотландії поскаржилися на те, що ледве виживають в умовах навали туристів.

Бі-бі-сі представило список з п'яти популярних туристичних напрямків, існування яких знаходиться під загрозою через зростання числа відвідувачів.

У Таїланді пляж Майя Бей відпочине від туристів. У березні влада Таїланду оголосила про те, що закриває на чотири місяці знаменитий пляж "на профілактику". В даний час кожен день цей пляж відвідують 4-5 тис. туристів.

77% коралових рифів у цій бухті знаходяться під загрозою знищення - в основному корали пошкоджуються якорями курсуючих тут човнів.

Елізабет Беккер, автор книги про проблеми туристичної індустрії каже: "Рішення закрити острів цілком обґрунтоване. Але туризм - одна з рушійних сил економічного розвитку країни. І бізнес, і чиновники побоюються, що будь-яке обмеження в туризмі поставить під удар всю економіку країни".

За словами експерта з Бангкока Тхона Тхамронгнавасавата, саме з цієї причини влада так довго не наважувалася закрити пляж Майя Бей. "Якщо ви живете в країні, 22% ВВП якої складають доходи від туризму, ви зрозумієте, як важко даються такі рішення. Багато хто і не думав, що таке рішення взагалі може бути прийнято", - говорить експерт.

Коли пляж Майя Бей знову відкриється, влада Таїланду введе обмеження: його зможуть відвідувати не більше 2 тис. туристів у день.

А от Італія та її перлина - Чінкве-Терре розраховує на технології. Туристам завжди буде мало Чінкве-Терре - п'яти невеликих яскравих поселень, розташованих на рукотворних терасах на узбережжі Генуезької затоки. Ця територія, де живуть 5 тис. осіб, стала національним парком в 1999 році. Зараз Чінкве-Терре відвідують понад 2 млн туристів в рік.

Туристи приїжджають сюди, щоб прогулятися мальовничими стежками, які пов'язують між собою п'ять поселень і розташовані на терасах виноградники. Але за роки ці стежки прийшли в непридатність через процеси ерозії і натовпи туристів.

Керівництво парку деякий час тому протестувало мобільний додаток для туристів, який в реальному часі відображає кількість людей на певних маршрутах. Коли додаток показує червоний попереджувальний сигнал, це означає, що на стежці занадто багато людей, тоді туристи можуть прийняти рішення, чи йти по перенавантаженому маршруту.

В майбутньому, як сподівається керівництво парку, за допомогою програми можна буде створювати листи очікування після перевищення допустимої кількості людей на маршрутах.

Мачу-Пікчу - розташоване в Перу древнє місто інків - міцно посіло одне з головних місць у програмі подорожей багатьох туристів. Однак великий потік туристів негативно позначається на екологічній обстановці: стежка поступово приходить в непридатність, вздовж неї залишаються купи сміття, а туристи ставлять намети там, де це не дозволено.

У 2005 році влада Перу ввела обмеження на кількість осіб, які можуть підніматися по стежці до Мачу-Пікчу за сезон. У лютому маршрут регулярно закривається "на профілактику".

Туристи тепер повинні заздалегідь бронювати дозвіл на те, щоб піднятися до міста по дорозі інків.

Однак через те, що до Мачу-Пікчу можна піднятися і по автомобільній дорозі, число відвідувачів стародавнього міста з введенням цих обмежень не знизилося. Саме автомобільною дорогою користується більшість відвідувачів Мачу-Пікчу.

Поки, незважаючи на всі зусилля влади контролювати потік туристів, кількість відвідувачів Мачу-Пікчу перевищує рекомендовану ЮНЕСКО - 2,5 тис. осіб в день.

Південна Корея: острів Чеджудо - туристи приїжджають сюди, щоб подивитися на вулкани, мальовничі водоспади, а також щоб відвідати "парк любові", який особливо популярний у молодят, які вирушають у весільні подорожі.

У 2017 році між островом і Сеулом було проведено 65 тис. перельотів - тобто майже по 180 рейсів в день. Щорічно близько 15 млн туристів приїжджають на острів, а це надто багато для острова площею 2 тис. кв м.

"Після того, як острів став популярний серед іноземних туристів, екології Чеджудо був завданий серйозний збиток. Тепер тут багато сміття, а автомобільні дороги перевантажені", - сказав глава місцевої групи активістів Kang Won-bo.

"На острів прибуває багато туристів на круїзних лайнерах, туристи перебувають тут лише кілька годин і фактично не приносять ніякого доходу місцевій економіці", - нарікає консультант з туризму в Сеулі Кетрін Жермье-Хемел.

Колумбійська Каньо-Крісталес - фантастичне видовище - це річка, яка переливається всіма кольорами веселки.

Територія, по якій протікає річка, раніше знаходилася під контролем повстанців ФАРК, це означає, що туристи - як місцеві, так і іноземні - тут фактично не з'являлися. Але в останні роки - після того, як колумбійський уряд в 2016 році підписав угоду з ФАРК - сюди почали приїжджати мандрівники, щоб побачити на власні очі це чудо природи.

Звичайно, Каньо-Кристалес не може похвалитись такою ж кількістю відвідувачів, як інші пам'ятки зі списку (в 2016 році подивитися на річку приїхали 16 тис. туристів), але вже зараз дуже складно знайти баланс між зростаючим числом туристів і збереженням надзвичайно крихкої екосистеми.

Існують побоювання, що подальше зростання кількості туристів може привести до забруднення і загибелі унікальних водних рослин.

"Присутність людей може завдати шкоди процесу розмноження рослин. Тому ми вирішили ввести низку обмежень", - говорить координатор програми зі екотуризму Фабер Рамос.