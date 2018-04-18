Черги за біометричними паспортами почали скорочуватися

Водночас попит на "біометрику" все ще великий, а тому в ДМС радять туристам не планувати подорожі за кордон, не маючи на руках діючого закордонного паспорта.

Черги за біометричними закордонними паспортами почали скорочуватися, однак попит на них все ще залишається підвищеним.

Так, протягом останнього місяця черга на персоналізацію закордонних паспортів біометричного зразка скоротилася більш як на 100 тисяч, зазначають у прес-службі Державної міграційної служби України.

Читайте такожЧерга на закордонні паспорти має зникнути у квітні, уже понад 400 тисяч українців скористалися безвізом (відео)

"Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується. Це стало можливим після введення в експлуатацію на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації документів, яку було придбано у 2017 році. Якщо у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" складала близько 700 тисяч, то ранок 16 квітня черга складала 572 тисячі", - повідомили у прес-службі.

Водночас у ДМС наголошують, що попит на біометричні закордонні паспорти досі залишається великим, тоді як виробник все ще технічно неспроможний персоналізувати закордонні паспорти в таких обсягах. А тому радять туристам не планувати подорож за кордон (включаючи купівлю квитків, бронювання проживання тощо), не маючи на руках діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року почав діяти довгоочікуваний безвізовий режим України з Євросоюзом. Підвищений попит на закордонні паспорти біометричного зразка, необхідні для безвізового перетину кордону, спричинив серйозні затримки з видачею таких документів та великі черги за ними.